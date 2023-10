Medio Oriente: Crosetto, Israele doveva reagire ma Hamas non è la Palestina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia, come gli Usa, lavora per far capire a Israele che non deve cadere nella trappola di Hamas. “La reazione di Israele è obbligata. I Paesi che vogliono il suo male hanno paura della sua forza, Israele se perde la sua capacità di deterrenza perde la sua stessa possibilità di sopravvivere. Per questo la sua reazione è necessariamente forte. Il tema che si sono posti tutti è il livello di danni collaterali che con una reazione eccessiva potrebbero esserci”. Un rischio che però non può essere del tutto scongiurato, secondo Crosetto. “Il crinale su cui si cammina è sottilissimo, c'è un dirupo da una parte e dall'altra. Manzoni direbbe ‘reagisci, ma con giudizio’. Un conto è Israele che cerca di distruggere Hamas, altra cosa è un attacco che si porta dietro un numero troppo elevato di vittime civili. Il fatto che sia passato del tempo prima dell'attacco di terra e si sia arrivati a piccoli, anche se miseri risultati sugli ostaggi, non è certo un risultato negativo”, ha aggiunto il ministro della Difesa. La posizione del governo dell’Italia è pragmatica. “Due popoli e due Stati ben vengano, se questa soluzione porta alla pace e alla stabilizzazione dell'area”. (Res)