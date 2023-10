Terrorismo: Crosetto, crisi in Medio Oriente può innescare lupi solitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in Medio Oriente potrebbe portare in Italia potenziali terroristi. Lo ha detto al “Corriere della Sera” il ministro della Difesa. Guido Crosetto. “Non riesco a capire come si faccia a pensare che non arrivino. Quando hai decine di migliaia di migranti che sbarcano in Europa è ovvio, per motivi statistici, che sbarcheranno alcuni che non siano degli stinchi di santo. Per dei potenziali terroristi è il modo migliore per entrare in Italia. In questi anni, di persone che arrivano dal mattino alla sera e possono farci del male ne sono entrate a migliaia”, ha detto il ministro. Per il Centro militare di studi strategici della Difesa solo un terrorista su sei arriva via mare. “Negli ultimi venti anni io penso che migliaia di persone attivabili attraverso l'integralismo siano entrate, anche se poi, certo, non tutti si trasformano in terroristi. Sabato mattina sono andato al supermercato a Roma e c'erano sette, forse otto ragazzini con la bandiera di Hamas”, ha aggiunto Crosetto. “Non erano terroristi, non facevano male a nessuno, ma se si arrivasse a scontri e questi venissero pompati, uno su cento di quei ragazzini potrebbe diventare un lupo solitario”, ha concluso. (Res)