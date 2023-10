Medio Oriente: Israele sgombera altre 14 comunità al confine con il Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) e il ministero della Difesa hanno annunciato oggi l'evacuazione di altre 14 comunità vicino al confine con il Libano, tra i ripetuti attacchi di razzi e missili da parte del gruppo sciita Hezbollah e delle fazioni palestinesi alleate nelle ultime due settimane. Lo riferisce il quotidiano “Times of Israel”, citando l’Autorità nazionale per la gestione delle emergenze (Nema) di Israele. La settimana scorsa, la Nema aveva iniziato a evacuare 28 comunità che si trovano entro due chilometri dal confine, così come la città di Kiryat Shmona. Secondo le Idf e il ministero della Difesa, le 14 comunità aggiunte all'elenco sono: Snir, Dan, Beit Hillel, She'ar Yashuv, Hagoshrim, Liman, Matzuva, Eylon, Goren, Gornot HaGalil, Even Menachem, Sasa, Tziv' on e Ramot Naftali. Molti residenti nelle città di confine settentrionali sono già stati trasferiti verso sud a causa dei crescenti attacchi dal Libano. Un portavoce delle Idf ha detto oggi che le azioni di Hezbollah rischiano di “trascinare il Libano in una guerra”. (segue) (Res)