Roma: controlli antidroga in città, 8 spacciatori arrestati, sequestrate molte dosi stupefacente (2)

- Indosso all'uomo, successivamente identificato per un colombiano di 20 anni, oltre a diversi involucri di cocaina, gli agenti hanno anche rinvenuto della sostanza polverosa di colore rosa risultata poi essere sostanza stupefacente del tipo Mdma/Ecstasy – definita la cocaina rosa. La seguente perquisizione del veicolo, intestato ad una società di noleggio, ha permesso di recuperare, all'interno di un marsupio di proprietà dello straniero, ulteriori involucri della suddetta cocaina rosa, un bilancino di precisione e 2 cellulari. Quasi mezzo etto della medesima sostanza è stato poi rinvenuto, a seguito del controllo da parte dei poliziotti, all'interno dell'abitazione dell'uomo, riposta in una scatola di scarpe assieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento al dettaglio - identico a quello con cui era stata confezionata la droga rinvenuta in precedenza -. L'uomo è stato infine arrestato ed il provvedimento è stato convalidato dall'Autorità giudiziaria. (segue) (Rer)