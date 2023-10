Roma: controlli antidroga in città, 8 spacciatori arrestati, sequestrate molte dosi stupefacente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duplice operazione volta al contrasto degli stupefacenti è stata eseguita dagli uomini della Polizia di Stato dell'VIII Distretto Tor Carbone nell'ambito del territorio di loro competenza. Il primo servizio, svolto in via della Lite, dopo alcuni servizi di appostamento, ha permesso di appurare che un 46enne velletrano, sostando nel parcheggio antistante un mini market, era solito svolgere la sua attività di spaccio. Così gli agenti, non appena hanno proceduto al controllo del sospettato, gli hanno trovato indosso, celati all'interno di un pacchetto di fazzolettini, numerosi involucri di cocaina, ai quali l'uomo, per contraddistinguere le diverse pesature degli stessi, aveva apposto degli elastici di diverso colore. Acclarata l'attività di spaccio, per l'uomo è scattato l'arresto successivamente convalidato da parte dell'Autorità Giudiziaria con la misura del divieto di dimora nel comune di Roma. (segue) (Rer)