Roma: controlli antidroga in città, 8 spacciatori arrestati, sequestrate molte dosi stupefacente (5)

- Anche in zona Porta Maggiore, gli uomini della Polizia di Stato del locale commissariato hanno effettuato una doppia operazione volta al contrasto degli stupefacenti che ha permesso di arrestare tre persone. Durante il primo servizio gli agenti, dopo aver individuato uno straniero transitare in via Casilina direzione Pigneto, lo hanno fermato per un controllo in via G. de Agostini. Lo stesso, identificato per un 53enne guineano, all'atto del controllo ha reagito nervosamente tentando di deglutire qualcosa che nascondeva in bocca, a quel punto i poliziotti intuendo l'intenzione del fermato lo hanno bloccato, permettendogli così di espellere un involucro termosaldato contenente eroina. Ulteriore medesima sostanza è stata rinvenuta indosso all'uomo mentre tentava di disfarsene gettandola in terra ed è stata sequestrata una somma in denaro per un importo di 300 euro. Accompagnato negli uffici del commissariato il 53enne è stato quindi arrestato con la convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria. (segue) (Rer)