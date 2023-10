Roma: controlli antidroga in città, 8 spacciatori arrestati, sequestrate molte dosi stupefacente (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda operazione è avvenuta in via di Acqua Bullicante: una pattuglia ha visto 2 ragazzi scavalcare una recinzione di un casale abbandonato e li ha subito seguiti. I 2, vistisi scoperti, hanno cercato di buttare 19 dosi di eroina. Altra eroina è stata trovato sul tavolo del casale. I ragazzi, entrambi guineani, di 23 e 26 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti a disposizione dell'Autorità giudiziaria che, il giorno seguente, ha convalidato la misura adottata. Poco meno di un chilo di hashish è quanto è stato trovato nel freezer di un 22enne dagli investigatori del Distretto Casilino. I poliziotti erano giunti alla porta del ragazzo al termine di una accurata indagine. Anche per lui la Procura ha chiesto ed ottenuto dal Gip la convalida dell'arresto operato dalla Polizia di Stato. Sono arrivati a compiere l'arresto seguendo un "cliente" gli agenti del commissariato Porta Pia che, nella zona di Talenti, hanno fermato un 28enne gambiano. 25 le dosi di eroina sequestrate. Arresto poi convalidato dalla Magistratura. (Rer)