Meteo Milano: le previsioni per domani

- Cielo inizialmente poco nuvoloso, da metà mattina aumento della copertura nuvolosa a partire da ovest, fino a diffusamente molto nuvoloso a sera. Dalla serata, deboli precipitazioni a partire da Appennino e pianura sudoccidentale, in estensione a buona parte del territorio nella successiva notte. Possibile locale carattere di rovescio delle precipitazioni, bassa tuttavia la probabilità di fenomeni temporaleschi; neve oltre 2500 metri di altitudine. Temperature minime in leggero calo, massime stazionarie o in leggero aumento; in pianura rispettivamente attorno a 11 °C e 18 °C. (Rem)