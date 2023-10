Governo: Meloni, Italia tornata protagonista su scena internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista concessa a “Il Giornale” a un anno dal suo insediamento, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha spiegato come sia “difficile scegliere tra le tante cose che il governo ha realizzato in un anno per fare ripartire l'Italia. Le rivendico tutte, ma sono particolarmente orgogliosa degli interventi decisi con la nostra prima legge di bilancio a favore di famiglie e imprese per fare fronte alla crisi energetica, della riforma del fisco che l'Italia aspettava da 50 anni e che è fondamentale per rilanciare la crescita e creare un rapporto nuovo di fiducia tra Stato e contribuente e del ritrovato ruolo da protagonista dell'Italia sulla scena europea e internazionale. Siamo riconosciuti come una Nazione solida e affidabile”. (Rin)