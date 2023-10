Fd’I: Meloni, partito in crescita, 280 mila i tesserati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho visto nascere Fratelli d'Italia, ne ho visto i progressi, ne ho vissuto le delusioni e le fatiche. Oggi sono orgogliosa e fiera di poter dire che è un partito solido, vivo, fatto di militanti e di una classe dirigente che si dimostra all'altezza delle responsabilità che ha”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista concessa a “Il Giornale” a un anno dal suo insediamento. La stessa ha poi aggiunto: “Siamo un partito in costante crescita, in termini di consenso e di iscritti. Il tesseramento non è ancora chiuso, ma le adesioni sono già a quota 280mila, quasi il doppio rispetto all'anno scorso, e a breve si aprirà la stagione dei congressi locali, un momento fondamentale nella vita di un partito".(Rin)