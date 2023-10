Migranti: Meloni, abbiamo fatto cambiare approccio a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'immigrazione, in questi mesi, “siamo riusciti a cambiare le parole d'ordine in Europa. E se fino all'anno scorso si parlava solo di movimenti secondari, quelli all'interno dell'Unione europea, oggi sentiamo parlare di come `difendere i confini esterni´ oppure `decidiamo noi chi entra in Europa, non i trafficanti di esseri umani´. Quest'ultime non sono parole mie, ma della presidente della Commissione europea Von der Leyen. Questo vuole dire avere inciso profondamente sull'idea che l'Europa ha sull'immigrazione, cambiandone radicalmente l'approccio”. E’ quanto affermato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista concessa a “Il Giornale” a un anno dal suo insediamento. (Rin)