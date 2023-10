© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via al Teatro Brancaccio di Roma la kermesse “Italia vincente” organizzata dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli dItalia per celebrare un anno di governo Meloni. Proprio la presidente del Consiglio prenderà la parola intorno alle ore 10,30 per un intervento che sarà trasmesso in diretta nel corso delle tante iniziative organizzate sul territorio dal partito. (Rin)