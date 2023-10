Medio Oriente: Santanchè, anche il turismo pagherà il prezzo del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo attacco che è stato fatto a Israele, anche il turismo in Italia ne pagherà il prezzo. Lo ha detto Daniela Santanchè, ministro del turismo, a margine dell'evento "l'Italia vincente" organizzato da Fratelli d'Italia per celebrare il primo anno del governo Meloni. Per questa guerra, "per quello che succederà nel prossimo futuro - ha continuato - nel Medio Oriente, siamo consapevoli che ne pagheremo anche noi un prezzo". (Rem)