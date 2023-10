© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo investire in prevenzione sanitaria perché non è un costo ma un beneficio per tutti”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo nel corso de “L’Italia vincente”, la kermesse organizzata a Roma da Fratelli d’Italia per il primo anno di governo Meloni. (Rin)