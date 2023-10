Business News: Egitto, tasse Canale di Suez aumenteranno del 15 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tasse di transito lungo il Canale di Suez aumenteranno del 15 per cento a partire da metà gennaio 2024. Lo si apprende dagli ultimi dati pubblicati sul sito dell'Autorità del Canale di Suez, secondo cui l'aumento interesserà le navi cisterna per petrolio greggio, derivati ​​del petrolio, gas di petrolio liquefatto (gpl), gas naturale liquefatto (gnl), prodotti chimici e altri materiali liquidi, navi portacontainer e vettori, automobili, navi passeggeri e galleggianti speciali. Inoltre, l'Autorità ha deciso di aumentare del 5 per cento le tasse di transito per le navi da carico e per le navi "ro-ro" (roll-on/roll-off). Le navi portacontainer provenienti direttamente dai porti dell'Europa nordoccidentale e dirette ai porti dell'Estremo Oriente saranno invece esentate dall'aumento. (Cae)