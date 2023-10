Business News: spagnola Alsa avvia servizio trasporto bus per 500 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di trasporti spagnola Alsa ha iniziato a operare servizi interurbani di autobus in Arabia Saudita, dopo che lo scorso ottobre le assegnato il contratto per la gestione nei prossimi dieci anni di 27 linee a lunga percorrenza per 500 milioni di euro. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", i servizi collegheranno 80 destinazioni nel sud del Paese attraverso un totale di 27 linee a lunga percorrenza e si prevede che saranno utilizzati da 1,5 milioni di passeggeri all'anno. L'azienda spagnola disporrà di una flotta di 129 autobus e di uno staff di 600 dipendenti. Alsa gestirà le linee in consorzio con Saptco, il principale operatore di trasporto interurbano del Paese, e tutti i ricavi deriveranno dalla vendita dei biglietti. Con il lancio di questi servizi, le autorità saudite intendono migliorare la connettività tra le regioni di un Paese di grande estensione e aumentare gli standard qualitativi del trasporto interurbano. (Spm)