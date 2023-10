© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Nigeria e il primo ministro dell'Etiopia, rispettivamente Kashim Shettima e Abiy Ahmed, sono arrivati in Cina per partecipare alla terza edizione del forum sulla cooperazione internazionale lungo la nuova Via della seta, in calendario a Pechino il 17 e 18 ottobre. (Cip)