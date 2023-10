Business news: ministeri Agricoltura di Brasile e Congo studiano possibili accordi commerciali e di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione dell'ambasciata della Repubblica Democratica del Congo ha visitato il ministero dell'Agricoltura del Brasile per conoscere le caratteristiche dell'agricoltura brasiliana e valutare possibili accordi bilaterali tra i due Paesi nel settore. Lo riferisce il ministero dell'Agricoltura in una nota. All'incontro hanno partecipato il viceministro dell'Agricoltura, Irajá Lacerda, e il sottosegretario al Commercio e alle Relazioni Internazionali, Roberto Perosa, per la parte brasiliana e il ministro della Pianificazione, Judith Tuluka, e l'ambasciatore del Congo in Brasile, Benoit Labre Ngala, per la parte congolese. All'incontro hanno partecipato – nella delegazione del Congo - anche il governatore della provincia di Mobutu Malo, il ministro consigliere Azimba Mindia e il direttore generale dell'Agenzia per le zone economiche speciali Auguy Bolamba. Lacerda ha sottolineato l'importanza dell'agricoltura brasiliana e la sua crescita nel corso degli anni, sottolineando l'importanza dei progressi tecnologici e il lavoro svolto dall'Impresa brasiliana di ricerca agricola alimentare (Embrapa). Inoltre, è stato espresso interesse da parte dei due Paesi verso la firma di possibili accordi commerciali e cooperazione tecnica. Attualmente, il Brasile esporta verso il paese africano principalmente zucchero, carne di pollo e carne di maiale. (Brb)