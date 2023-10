Business news: Nigeria, la naira crolla rispetto al dollaro, è il livello più basso da giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valuta nigeriana, la naira, è crollata ad un cambio di 848,12 per dollaro, in quello che è il livello più basso registrato dallo scorso 20 giugno. Lo riferisce l'agenzia di stampa economica "Bloomberg", che collega l'indebolimento della naira alla volontà del governo del presidente Bola Tinubu di mettere fine al regime di tassi di cambio multipli in vigore in Nigeria sotto il predecessore, Muhammadu Buhari. La decisione ha determinato un allentamento dei controlli sui cambi da parte della Banca centrale, con l'effetto che da metà giugno in avanti il tasso ufficiale di cambio è crollato del 40 per cento. Secondo la società di investimento nigeriana Chapel Hill, è in questo contesto che la naira si è indebolita dell'8,9 per cento mentre il valore del dollaro scambiato è aumentato di 2,12 volte. In assenza di un intervento da parte della Banca centrale, commentano gli analisti di Chapel Hill, nel Paese persiste una mancanza di liquidità. La Nigeria, il più grande produttore di greggio dell’Africa, ha lottato per anni per aumentare l’offerta di dollari dopo che il calo delle entrate petrolifere ha lasciato le sue riserve di valuta estera in uno stato pericoloso. Ciò ha spinto le autorità a smettere di vendere valuta estera agli importatori di prodotti come riso, verdure e pollo nel tentativo di incoraggiare la produzione locale. La mossa ha tuttavia avuto come effetto di spingere la domanda di dollari verso il mercato nero. (Res)