Business news: Cina-Kenya, presidente Xi incontra omologo Ruto su cooperazione infrastrutturale

- Il presidente keniota William Ruto ha avuto un colloquio bilaterale con l'omologo cinese Xi Jinping a margine del terzo Forum per la cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta (Bri), tenuto a Pechino dal 16 al 18 ottobre. Secondo quanto riferito ai media dal viceministro degli Affari esteri cinese, Hua Chunying, i leader hanno convenuto che la cooperazione tra i due Paesi è stata gratificante e hanno convenuto di rafforzare ulteriormente il rapporto di lavoro strategico. "Negli ultimi dieci anni Cina e Kenya hanno costruito insieme, tra gli altri progetti, la ferrovia Mombasa-Nairobi e il terminal petrolifero del porto di Mombasa", ha osservato Chunying. Prima dell'incontro bilaterale, Ruto ha ricordato che quest'anno segna il sessantesimo anniversario delle relazioni tra Kenya e Repubblica popolare cinese. "Questa amicizia è durata dai giorni difficili della nostra lotta di liberazione e i primi giorni dell'indipendenza fino all'era attuale di rapido sviluppo socioeconomico", ha detto Ruto, affermando che i progetti della Nuova via della seta hanno notevolmente trasformato la connettività all’interno del Kenya rendendo possibile una maggiore produttività ed efficienza, oltre a trasformare la connettività del Kenya a livello regionale e a facilitare il commercio transfrontaliero e l'integrazione regionale. “Il piano generale di sviluppo nazionale del Kenya, Vision2030, l’Agenda 2063 dell’Africa e il reddito interno lordo della Cina sono tutti allineati con le iniziative di sviluppo globale e, soprattutto, favoriscono il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La ragione è che la trasformazione sostenibile deve partire da una solida base infrastrutturale, e la Bri lo ha stabilito”, ha aggiunto. (Res)