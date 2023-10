Medio Oriente: media, raid israeliani in Siria mettono fuori uso aeroporti di Damasco e Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presunti attacchi aerei israeliani hanno messo fuori servizio gli aeroporti di Damasco e Aleppo per la seconda volta in due settimane. Una persona è stata uccisa e un'altra è rimasta ferita negli attacchi, secondo l'agenzia di stampa siriana "Sana". Israele avrebbe colpito gli stessi aeroporti l'12 ottobre scorso, danneggiando le piste di entrambi. Gli attacchi dell'12 ottobre avevano "danneggiato le piste di atterraggio nei due aeroporti, mettendoli fuori servizio", secondo i media siriani. Il quotidiano "Israel Hayom" aveva riferito che gli attacchi non solo avevano costretto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian a atterrare a Baghdad anziché a Damasco, ma avevano anche fermato una spedizione iraniana di missili anticarro e antiaerei che stava raggiungendo la capitale siriana. Israele ha colpito centinaia di obiettivi in Siria negli ultimi anni. Tuttavia, lo Stato ebraico raramente riconosce questi attacchi. Martedì sera, 17 ottobre, alcuni colpi di mortaio sparati dal lato siriano delle alture del Golan erano caduti nella zona controllata dagli israeliani. L'incidente era avvenuto poche ore dopo che il gruppo sciita libanese Hezbollah aveva lanciato missili anticarro contro lo Stato ebraico dal Libano. Ieri, peraltro, quattro siriani sono stati arrestati con l'accusa di aver lanciato un ordigno esplosivo improvvisato contro l'ambasciata di Israele a Nicosia, sull'isola di Cipro. (Res)