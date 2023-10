Business news: India, prorogato il tetto alle esportazioni di zucchero 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’India ha deciso di prorogare il limite alle esportazioni di zucchero, previsto fino al 31 ottobre. Lo ha notificato la direzione per il Commercio estero del ministero del Commercio e dell’industria, senza precisare la durata della misura. Il provvedimento proroga quello del 28 ottobre 2022, confermando le altre condizioni. Il tetto alle esportazioni, imposto per contrastare il rincaro del prodotto e mantenerne la disponibilità nel Paese, riguarda lo zucchero grezzo, raffinato e biologico. Sono escluse le quote con contingenti tariffari esportate negli Stati Uniti e nell’Unione europea. (Inn)