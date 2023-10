Business news: Honda e Gm avvieranno servizio taxi senza conducente in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honda Motor ha annunciato il lancio di un servizio di taxi senza conducente in Giappone in partenariato con General Motors. I due costruttori di automobili, assieme alla controllata per i servizi di guida autonoma dell’azienda Usa, costituiranno una joint venture il prossimo anno, con l’obiettivo di avviare il servizio di taxi nel centro di Tokyo nel 2026. Se il progetto andrà a buon fine, si tratterà del primo servizio di taxi a guida autonoma di livello 4 in Giappone ad essere messo in servizio sulle vie pubbliche del Paese. (Git)