Business news: produttore carne suina Smithfield, di proprietà cinese, verso quotazione negli Usa

- Smithfield Foods, azienda dedita alla produzione di carne suina di proprietà del gruppo cinese Wh, ha avviato i preparativi per la quotazione in borsa negli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano “Wall Street Journal”, citando fonti anonime a conoscenza della questione, Smithfield potrebbe essere quotato a Washington già il prossimo anno: Rispondendo alle indiscrezioni, Wh Group ha confermato di aver avviato valutazioni, precisando però di non aver dissato ancora alcuna tempistica precisa. (Was)