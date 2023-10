Business News: Libia, brusco calo del dinaro, premier Dabaiba convoca riunione di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta al repentino deprezzamento del dinaro libico, il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) con sede a Tripoli, Abdulhamid Dabaiba, ha convocato una riunione allargata con il governatore della Banca centrale di Libia, Saddiq al Kabir, con il capo dell'Ufficio di revisione contabile, Khaled Shakshak, con il presidente della National Oil Corporation (Noc), Farhat Bengdara, insieme ai rappresentanti delle principali compagnie governative. L'incontro si è concentrato in particolare sul settore dei carburanti, che in Libia vengono sussidiati dallo Stato ma che sono oggetto di forte speculazione al mercato parallelo, e sul sostegno ai piani della Noc per incrementare la produzione e le quantità di carburante fornito. Vale la pena sottolineare che l’incontro è avvenuto poche dopo il crollo improvviso della moneta nazionale, che per la prima volta da tempo ha superato quota 5,60 dinari libici per un dollaro statunitense. Nel corso della riunione, riferisce una nota del Gun, si è convenuto che il ministero dell'Economia dovrebbe determinare il fabbisogno effettivo di quantità di carburante e che la Noc dovrebbe attuare un sistema di tracciamento più efficace con i distributori. Inoltre, i partecipanti hanno concordato sulla necessità di lavorare per eliminare i sussidi ai carburanti in modo graduale, secondo una visione economica che coinvolga tutte le istituzioni statali, al fine di ridurre il contrabbando e riequilibrare il mercato. Si è altresì sottolineata l'importanza di mantenere i sussidi a favore dei cittadini meno abbienti e di attivare il settore privato locale per contribuire al piano di incremento della produzione della Noc, stabilendo un principio di collaborazione con tutte le istituzioni internazionali competenti per supportare tale obiettivo. (Lit)