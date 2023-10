Business News: Tunisia, Banca centrale mantiene il tasso d'interesse all'8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della Banca centrale della Tunisia ha deciso di mantenere invariato il tasso d’interesse principale all'8 per cento per sostenere "la decelerazione dell'inflazione nel periodo a venire". Lo ha reso noto la stessa Banca, sottolineando la necessità di accelerare il processo di attuazione delle riforme economiche, "l'unico modo per una crescita sana, sostenibile e inclusiva in grado di preservare l'equilibrio generale dell'economia". Secondo la Banca, gli ultimi indicatori economici sono relativamente migliorati, grazie al rinnovato dinamismo del settore turistico e delle attività ad esso collegate, nonché alla buona performance delle industrie di esportazione. Le recenti proiezioni della Banca centrale indicano un'ulteriore graduale decelerazione dell'inflazione nel 2023 e negli anni successivi. Tuttavia, "diversi fattori di rischio inflazionistico rimangono attivi (...) Potrebbero derivare, in particolare, da un aumento eccessivo dei prezzi internazionali e dall'esacerbazione dello stress idrico". (Tut)