Business News: Tajani, progetti ElMed e BlueMed “volano per lo sviluppo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti ElMed e BlueMed, portati avanti da Terna e Sparkle per realizzare rispettivamente un cavo elettrico sottomarino tra Italia e Tunisia e un collegamento internet ad alta velocità con il Paese nordafricano, “possono diventare veramente un volano per lo sviluppo”. Lo ha detto a Tunisi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una dichiarazione dopo l’incontro con il presidente della Repubblica tunisina, Kaies Saied. “Ci sono anche grandi progetti strategici come ElMed, il progetto di interconnessione elettrica sul campo, che è un progetto che è stato fatto in un anno e mezzo, e il cavo sottomarino BlueMed che possono diventare veramente un volano per lo sviluppo”, ha detto Tajani. (Tut)