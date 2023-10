Business news: vicepresidenti di Cina e Nigeria pronti a rafforzare cooperazione a tutto campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina vuole rafforzare la cooperazione con la Nigeria in vari ambiti e creare un modello di "unità e solidarietà" tra Paesi in via di sviluppo. Lo ha detto il vicepresidente cinese, Han Zheng, al termine del colloquio avuto a Pechino con l'omologo nigeriano, Kashim Shettima, a margine del terzo forum sulla cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta. Han, riporta l'agenzia di stampa "China News Service", ha ribadito che il suo Paese considera le relazioni con la Nigeria da una prospettiva a lungo termine e ha espresso soddisfazione per i risultati sin qui raggiunti nell'ambito della Nuova via della seta. La terza edizione del forum, in calendario oggi e domani a Pechino, punta a rilanciare l'ambiziosa iniziativa strategica e infrastrutturale inaugurata da Xi Jinping nel 2013 ad Astana, in Kazakhstan. (Cip)