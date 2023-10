Business news: debito non pagato, società turca Karpowership taglia la corrente nella capitale della Guinea-Bissau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di servizi pubblici turca Karpowership, che distribuisce l'elettricità in Guinea-Bissau, ha interrotto le forniture di corrente nella capitale Bissau a causa del debito di 17 milioni di dollari contratto dal governo. Lo riferisce la stampa locale, precisando che il ministro dell'Economia, Suleimane Seidi, ha promesso di pagare la maggior parte del conto entro due settimane. Karpowership, uno dei maggiori operatori di centrali elettriche galleggianti al mondo, ha un contratto di cinque anni per soddisfare quasi interamente il fabbisogno elettrico della Guinea-Bissau. Il mese scorso l’azienda turca ha tagliato l’elettricità anche alla capitale della Sierra Leone, Freetown, sempre per via di un grosso debito non pagato. (Res)