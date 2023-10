Business news: Etiopia, la Cina rafforzerà investimenti in parchi industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina investirà maggiormente nelle aree industriali dell'Etiopia e nelle sue Zone economiche speciali. Lo riferisce la Corporazione per lo sviluppo dei parchi industriali (Ipdc), organismo legato al governo etiope le cui funzioni si avvicinano a quelle delle nostre Camere di commercio. Cina ed Etiopia hanno annunciato in una dichiarazione congiunta l'innalzamento delle relazioni bilaterali a livello di "partenariato strategico per tutte le stagioni", ha riferito inoltre "China News Service", precisando che il documento è stato pubblicato dopo il colloquio tenuto oggi a Pechino dal presidente cinese, Xi Jinping, e dal primo ministro etiope, Abiy Ahmed, a margine del terzo forum sulla cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta. "Negli ultimi dieci anni, la cooperazione tra Cina ed Etiopia lungo la Nuova via della seta si è posta in prima linea nella collaborazione sino-africana, in termini di aree e risultati di cooperazione", ha detto Xi. "I due Paesi - ha aggiunto - dovrebbero considerare l'istituzione del partenariato strategico per tutte le stagioni come un'opportunità per far avanzare lo sviluppo comune e la cooperazione vantaggiosa per tutti, promuovere la solidarietà e la collaborazione sud-sud, oltre che tutelare equità e giustizia internazionali", ha detto Xi. (Res)