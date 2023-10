Medio Oriente: ministero Esteri Israele su Summit pace, "una vergogna" non condannare terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri israeliano ha definito "una vergogna" il fatto che, anche di fronte a "terribili atrocità", ci sia stato qualcuno che ha avuto "difficoltà a condannare il terrorismo e a riconoscerne il pericolo" durante il Summit per la pace di oggi al Cairo, in Egitto. Lo riferisce il portavoce del ministero degli Esteri di Israele, Lior Haiat, su X (ex Twitter). "Sabato 7 ottobre è un appello al mondo per combattere insieme il terrorismo. La minaccia del terrorismo islamico mette in pericolo non solo Israele, ma anche i paesi della regione e il mondo intero (...) Israele si aspetta che la comunità internazionale riconosca la sua giusta lotta", si legge su X. (Res)