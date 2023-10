Business news: trasporto marittimo, Thailandia valuta progetto infrastrutturale da 27,4 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia sta valutando la fattibilità di un vasto progetto di corridoio terrestre nel sud del Paese. Lo ha annunciato il primo ministro Srettha Thavisin, secondo cui il progetto, dal costo stimato in mille miliardi di baht (27,44 miliardi di dollari) potrebbe dare un significativo contributo all’economia nazionale e al commercio globale. Thavisin, che si trova a Pechino in occasione del Forum sulla nuova Via della seta, ha dichiarato ai giornalisti che il nuovo corridoio terrestre costituirebbe “un importante collegamento logistico per il trasporto di merci tra l’India, il Medio Oriente e l’Africa”. Il progetto comporterebbe la costruzione di due porti in acque profonde e di 90 chilometri di ferrovie e autostrade attraverso l’Istmo di Kra, che separa il Mare delle Andamane e il Golfo della Thailandia, e che collega la Thailandia alla Malesia. Il progetto consentirebbe di aggirare il congestionato Stretto di Malacca, che si trova più a Sud e al cui imbocco si trova Singapore. Il primo ministro thailandese ha dichiarato che il governo intende incontrare i potenziali investitori a novembre. I piani allo studio di Bangkok ipotizzano la concessione degli appalti e l’avvio dei lavori nel 2025, e la creazione di 280mila posti di lavoro nelle province meridionali di Ranong e Chumpon. L’agenzia di pianificazione economica thailandese stima che il progetto possa aumentare la crescita economica thailandese del 5,5 per cento annuo. Attualmente le autorità economiche del Paese prevedono una crescita del Pil del 2,8 per cento per quest’anno, e del 4,4 per cento nel 2024. (Fim)