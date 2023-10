Business news: Goldman Sachs, utile in calo del 33 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d’affari statunitense Goldman Sachs ha registrato un nuovo calo degli utili nel terzo trimestre dell’anno, alla luce dei minori proventi riscontrati dalle divisioni per l’asset management e delle perdite associate all’unità per i prestiti ai consumatori. Stando ai dati pubblicati dalla società, alla fine di settembre la banca ha registrato un utile pari a 2,1 miliardi di dollari, con un decremento del 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi trimestrali si sono attestati a 11,8 miliardi, con un calo pari ad un punto percentuale. (Was)