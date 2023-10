Business news: Suzuki intende fare dell’India il suo hub per l’esportazione di auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suzuki Motor intende ristrutturare le proprie operazioni in India per farne il suo principale hub di esportazione di veicoli elettrici, e rendere il Paese uno dei principali volani per la crescita globale dell’azienda nel segmento dell’elettromobilità. Lo anticipa il quotidiano “Nikkei”, secondo cui il costruttore intende iniziare a esportare le auto elettriche prodotte in India in Giappone già dal 2025, e successivamente anche in Europa. Suzuki sta anche valutando la fornitura di veicoli a Toyota Motor per la vendita su licenza nella regione, sulla base di un accordo di partenariato sottoscritto dai due costruttori giapponesi. Se il piano andrà a buon fine, i veicoli verranno commercializzati con marchio Toyota. Secondo “Nikkei”, Suzuki ha scelto di fare dell’India il suo hub per l’elettromobilità sulla base del vasto potenziale offerto dal mercato di quel Paese e dei minori costi di produzione. (Git)