Business news: sesta assemblea Alleanza solare internazionale dal 30 ottobre al 2 novembre a Nuova Delhi

- Nuova Delhi ospiterà dal 30 ottobre al 2 novembre la sesta assemblea dell’Alleanza solare internazionale (Isa). Lo ha annunciato il ministero dell’Energia nuova e rinnovabile, aggiungendo che 96 Paesi si sono già registrati per partecipare, 20 dei quali invieranno dei ministri. La riunione sarà presieduta dal titolare del ministero, Raj Kumar Singh, e sarà incentrata sull’accesso universale all’energia attraverso le mini reti solari, sulla mobilitazione dei finanziamenti, sulla diversificazione delle catene di approvvigionamento e sulla transizione energetica. Secondo stime del governo indiano, l’Alleanza sta sostenendo la crescita di progetti solari in tutto il mondo per una potenza complessiva di 9,5 gigawatt. Quest’anno si attendono investimenti per 380 miliardi di dollari. L’assemblea è l’organo decisionale e sovrintende all’attuazione dell’accordo quadro. Si riunisce con cadenza annuale, con rappresentanti di livello ministeriale. L’India detiene l’ufficio di presidenza, con la Francia copresidente. (Inn)