Business news: Cina-Etiopia, premier Ahmed in visita al porto di Yangshan

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha visitato il porto di Yangshan, a Shanghai, insieme alla delegazione di alto livello che lo ha accompagnato al terzo Forum internazionale sulla Nuova Via della seta. Lo riferisce l'ufficio del premier in una nota, secondo cui prima della sua visita al porto Ahmed ha visitato anche la Borsa di Shanghai e il Centro Huawei. A mergine del Forum, il primo ministro ha avuto anche una serie di colloqui bilaterali con il presidente cinese Xi Jinping, il primo ministro Li Qiang, la presidente della Nuova Banca per lo sviluppo, Dilma Rousseff, e altri funzionari di Pechino. In occasione dell'incontro con Xi Jinping, i due leader hanno annunciato l’elevazione del partenariato tra i due Paesi dal livello di partenariato cooperativo strategico globale e duraturo al livello di partenariato di cooperazione strategica per tutte le stagioni. A testimonianza dell'annuncio dei due leader, la Commissione etiope per gli investimenti (Eic) ha firmato un memorandum d'intesa con le imprese farmaceutiche e di trasformazione agricola cinesi. (Res)