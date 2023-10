Business News: Iraq annuncia attivazione accordi con emiratina Al Hilal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio dell’Iraq ha annunciato ieri l’attivazione di tre contratti con la compagnia emiratina “Al Hilal”, per lo sviluppo di tre giacimenti di gas di Khashim Ahmer, Gilabat-Qumar e Khider al May. Lo si apprende da un comunicato stampa diramato dal dicastero iracheno. I contratti in questione erano stati firmati lo scorso 21 febbraio. Dei tre giacimenti, Khashim Ahmer e Gilabat-Qumar si trovano nel governatorato di Diyala, mentre Khider al May si trova nel governatorato di Bassora. Gli accordi prevedono una produzione giornaliera di oltre 7 milioni di metri cubi di gas nei due giacimenti di Diyala per i prossimi 18 mesi (destinata ad alimentare le centrali elettriche vicine) e perforazioni esplorative in quello di Bassora, per la ricerca di gas e petrolio. (Irb)