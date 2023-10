© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della National Oil Corporation, Farhat Bengdara, ha firmato un memorandum d'intesa con la società norvegese Equinor per “studiare e valutare il potenziale di petrolio e gas nella regione marittima libica”. Lo riferisce la stessa Noc in un comunicato. La firma è avvenuta a Tripoli e prevede anche piani per la formazione di giovane personale nazionale nel settore del petrolio e del gas. (Lit)