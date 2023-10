Business news: Kazakhstan, emiratina Terminals Holding ammodernerà aeroporto di Astana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Astana, capitale del Kazakhstan, diventerà un grande snodo multimodale grazie a un accordo firmato dal primo ministro kazakho, Alikhan Smailov, con Terminals Holding, società degli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce l'ufficio stampa del governo di Astana. “Durante il viaggio di lavoro del primo ministro della Repubblica del Kazakhstan Alikhan Smailov nella regione del Turkestan (sud del Paese), è stato firmato un accordo con un investitore straniero - la società Terminals Holding degli Emirati Arabi Uniti - sulla cooperazione in lo sviluppo dell'aeroporto di Astana come hub multimodale", si legge nel comunicato. La società emiratina effettuerà una valutazione globale delle attività dell'aeroporto della capitale e successivamente assumerà la gestione operativa per migliorare la qualità del servizio passeggeri e l'efficienza dell'aeroporto nel suo complesso, si legge nel comunicato. Il compito principale dell'investitore è preparare la pista dell'aeroporto per avviare i lavori di ricostruzione e garantirne l'ulteriore modernizzazione. (Res)