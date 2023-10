Business news: Cina, firmati accordi per 97,2 miliardi di dollari nell'ambito del forum sulla Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza degli amministratori delegati della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) si è conclusa in Cina con la firma di accordi di cooperazione per 97,2 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il presidente Xi Jinping nel discorso tenuto al terzo forum sulla Bri. Le intese riguardano intelligenza artificiale, servizi finanziari, trasporto ferroviario, infrastrutture, energia pulita e agricoltura moderna. Otto accordi, incentrati sullo stoccaggio dell'energia fotovoltaica, la riduzione delle emissioni e le telecomunicazioni, sono stati raggiunti da Bank of China con aziende di vari Paesi, tra cui Kazakhstan, Arabia Saudita e Serbia. Alla conferenza hanno partecipato più di 1.200 rappresentanti di 80 Paesi. (Cip)