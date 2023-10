Business news: India, Adani “molto fiduciosa” su prospettive porto israeliano di Haifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas non ha scosso la fiducia del Gruppo Adani in merito alle prospettive di sviluppo del porto in acque profonde di Haifa, che il conglomerato indiano ha acquistato lo scorso anno assieme al Gruppo Gadot per 1,2 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” il capo della divisione portuale del conglomerato indiano e figlio maggiore del fondatore, il 36enne Karan Adani. L’investimento nel porto di Haifa, ha dichiarato, ha tenuto conto dei rischi legati all’instabilità regionale. “L’intero porto di Haifa è stato progettato tenendo a mente tale situazione. Non è la prima volta che si presenta una situazione come quella attuale”, ha dichiarato Adani riferendosi al conflitto innescato dall’attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre scorso. Il dirigente ha aggiunto che il Gruppo Adani, che punta a diventare il maggiore operatore portuale del mondo entro il 2030, triplicando il volume di merci a un miliardo di tonnellate, analizza sempre in maniera approfondita i rischi politici prima di effettuare qualsiasi investimento all’estero. “Siamo molto fiduciosi nel nostro investimento: abbiamo adottato una visione a lungo termine, perché queste infrastrutture giungono con concessioni di 30 o 40 anni”, ha spiegato Karan Adani. Suo padre, il fondatore del Gruppo Gautam Adani, ha espresso grande fiducia nelle prospettive di sviluppo del porto di Haifa durante una visita a Israele lo scorso gennaio, poco prima che il conglomerato indiano venisse accusato di manipolazioni dei prezzi azionari e subisse un tracollo in borsa. Nei mesi scorsi Adani ha perlopiù recuperato il proprio valore di mercato, che non è tornato però al picco massimo raggiunto prima delle accuse. (Git)