Business News: fondo saudita, 100 milioni di dollari a Grenada per progetti

- Il Fondo saudita per lo sviluppo ha firmato un accordo di prestito con Grenada per fornire 100 milioni di dollari per un progetto infrastrutturale rispettoso del clima. Il Paese caraibico è ora diventato la 91esima nazione a ricevere assistenza finanziaria dal Fondo, secondo un comunicato stampa. La firma è avvenuta a margine dell’incontro annuale del 2023 del Gruppo della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale a Marrakech, in Marocco. Si prevede che il prestito contribuirà allo sviluppo di infrastrutture climaticamente intelligenti nelle città di St. George’s, Grenville e nelle aree limitrofe di Grenada. Il progetto includerà la costruzione di frangiflutti, lo sviluppo di reti idroelettriche e fognarie, la modernizzazione del sistema di trattamento dei rifiuti e l’utilizzo di sensori remoti per monitorare l’inquinamento atmosferico, aiutando così la nazione caraibica a diventare più rispettosa dell’ambiente e del clima. Si prevede che l'assistenza saudita genererà opportunità di lavoro sia dirette che indirette. Non è la prima volta che il Fondo fornisce assistenza finanziaria alle nazioni dei Caraibi. Risale all’inizio di gennaio un accordo di finanziamento da 80 milioni di dollari per il progetto di espansione dell’Università delle Indie Occidentali alle Cinque Isole di Antigua e Barbuda. L'accordo mirava a raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile nei Caraibi, promuovere l'innovazione scientifica e aggiungere ulteriori strutture educative all'università. (Res)