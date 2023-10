Business News: presidente Autorità Canale Suez, attesi 10,35 miliardi di dollari di ricavi nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi del Canale di Suez in Egitto raggiungeranno probabilmente i 10,35 miliardi di dollari alla fine del 2023. Lo ha affermato l'ammiraglio Osama Rabie, presidente dell'Autorità del Canale di Suez (Sca), intervenendo durante un programma televisivo su “Al Hayat Channel”. I ricavi del Canale di Suez stanno registrando un incremento poiché il transito delle navi è aumentato del 13 per cento rispetto al 2022, toccando le 26.000 navi rispetto alle 23.000 del 2022, ha affermato Rabie. "I ricavi hanno raggiunto i 7,9 miliardi di dollari nel 2022 e raggiungeranno i 10.350 miliardi di dollari nel 2023", ha affermato. "Cerchiamo sempre di sviluppare e aumentare i ricavi. C'è uno sviluppo continuo nel Canale di Suez", ha osservato, aggiungendo: "Abbiamo aggiunto nuovi servizi come la riparazione delle navi e l'espansione nell'uso di energia verde nel bunkeraggio delle navi oltre a l'ambulanza di bordo". (Cae)