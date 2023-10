Business news: semiconduttori, Sk hynix contraria a fusione Western Digital-Kioxia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso coreano dei chip di memoria Sk hynix, che detiene una quota di partecipazione indiretta nell’azienda giapponese del settore Kioxia Holdings, sta opponendo resistenza alla fusione tra quest’ultima e le operazioni legate ai chip di memoria della rivale statunitense Western Digital. Lo scrive il quotidiano “Nikkei”, ricordando che l’approvazione di Sk hynix è fondamentale per consentire l’avanzamento del processo di fusione. Il gigante coreano avrebbe avviato contatti con il colosso giapponese delle telecomunicazioni SoftBank Group, che attualmente non è coinvolto nei colloqui riguardanti l’ipotetica fusione. Kioxia e Wd tentano frattanto di accelerare l’iter per la fusione, e puntano ad assicurarsi l’appoggio di istituzioni finanziarie entro la fine di questa settimana, anche se l’opposizione di Sk hynix potrebbe influire negativamente sui negoziati con i prestatori. (Git)