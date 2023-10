Medio Oriente: premier Israele a Meloni, grazie per essere qui in un momento così buio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, ha ringraziato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per "essere qui con noi in un momento così buio". Lo ha detto Netanyahu a Meloni durante il loro incontro a Tel Aviv. "Questo è un vero banco di prova per una nazione civilizzata. Noi speriamo di vincere e ci aspettiamo che tutti i paesi che hanno combattuto lo Stato islamico, combattano Hamas", ha aggiunto il leader israeliano. (Res)