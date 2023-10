Business news: Vientam, rinviata discussione parlamentare su tassa minima per le multinazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Vietnam non discuterà il progetto di una tassa minima sulle multinazionali nel corso dell’ultima seduta di lavori parlamentari di quest’anno. Lo hanno reso noto i media di Stato del Paese. Appare dunque improbabile, come inizialmente previsto, l’aumento della tassazione effettiva a carico delle multinazionali operanti in Vietnam al 15 per cento a partire da gennaio 2024, in linea con un accordo globale sottoscritto da Hanoi. Il Vietnam ha rinviato anche l’entrata in vigore di una serie di incentivi per le aziende interessate dall’aggravio fiscale, che dovrebbero includere il colosso coreano dell’elettronica Samsung e il produttore di microchip statunitense Intel. Il rinvio del provvedimento dovrebbe comportare per un certo periodo introiti fiscali maggiori per Corea del Sud, Stati Uniti e altri Paesi dove hanno sede multinazionali operanti in Vietnam. Le nuove regole studiate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) prevedono infatti che dal prossimo anno, le aziende soggette a tassazione sul reddito inferiore al 15 per cento in giurisdizioni fiscali estere siano soggette a una addizionale fiscale nei loro Paesi d’origine. (Fim)