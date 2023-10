Business news: Cina, il colosso delle auto elettriche Byd prevede utile netto raddoppiato in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso delle auto elettriche cinese Byd prevede per il terzo trimestre di quest'anno un utile netto tra i 9,55 e gli 11,55 miliardi di yuan (tra i 1.300 e i 1.580 miliardi di dollari), con una crescita compresa tra il 67 e il 102 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Lo ha fatto sapere la stessa compagnia con base a Shenzhen, secondo cui la crescita dei profitti è da attribuire all'aumento costante delle vendite e a un efficace controllo dei costi. "Nonostante una competizione sempre più intensa nell'industria delle automobili nel terzo trimestre, la società ha continuato a registrare profitti", si legge nella nota. Byd rivendica di aver tratto vantaggio in particolare "dal miglioramento dell'influenza del marchio e dalla forte capacità di controllare i costi della catena industriale". Nei primi nove mesi dell'anno l'azienda si aspetta una crescita dei profitti netti pari al 120-142 per cento su base annuale. (Cip)