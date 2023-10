Medio Oriente: Israele "non risponderà" ad accuse Hamas su ostaggi non rilasciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele “non risponderà” alle accuse secondo cui si sarebbe rifiutato di far rilasciare due ostaggi al movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha riferito l’ufficio del primo ministro, Benjamin Netanyahu. “Non risponderemo alle bugie della propaganda di Hamas”, ha reso noto l'ufficio, aggiungendo: “Continueremo a fare tutto il possibile per riportare a casa tutti gli ostaggi e i dispersi”. In precedenza, le Brigate Qassam, braccio armato di Hamas, avevano riferito sui propri canali social: "Ieri sera abbiamo informato i nostri fratelli del Qatar che avremmo rilasciato Nurit Yitzhak (n. 001145416) e Yocheved Lifshitz (n. 005236955) per impellenti ragioni umanitarie e senza alcuna richiesta di risarcimento. Tuttavia, il governo occupante si è rifiutato di riceverli". Sempre nella giornata di oggi, le Brigate Qassam hanno anche annunciato di essere "pronte" a rilasciare domani due ostaggi - due donne identificate come “Nurit” e “Yokhved” -, spiegando che verranno utilizzate "le stesse procedure" che hanno permesso ieri il rilascio delle due donne statunitensi. (Res)