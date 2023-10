Business news: commercio elettronico, azienda cinese JD.com debutterà in Italia e in altri 18 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese del commercio elettronico JD.com debutterà in Italia e altri 18 Paesi tramite Ochama, la sua piattaforma di vendita al dettaglio con sede nei Paesi Bassi. L’iniziativa punta ad espandere la presenza di Ochama in Europa, dove ha iniziato ad operare un anno e mezzo fa. Oltre a Germania, Belgio e Paesi Bassi, la piattaforma offrirà i suoi servizi in: Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Svezia. (Cip)