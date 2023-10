Business news: utile netto Tsmc in calo del 25 per cento nel terzo trimestre, inferiore alle attese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di microchip Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) ha registrato un calo dell'utile netto inferiore alle attese nel terzo trimestre, facendo ben sperare sulla ripresa dell'industria globale dei semiconduttori. Stando ai dati forniti da Tsmc, l'utile netto generato dalla compagnia da luglio a settembre si è attestato a sette miliardi di dollari contro i nove miliardi di dollari registrati nello stesso periodo nel 2022, in calo del 24,9 per cento. Il fatturato del terzo trimestre è sceso del 14,6 per cento toccando i 17,3 miliardi di dollari, in linea con le previsioni della società. Nel periodo di riferimento, i ricavi generati dal segmento dei computer ad alte prestazioni, che comprende semiconduttori e applicazioni 5G, hanno contribuito al 42 per cento delle vendite totali, in calo rispetto al 44 per cento del trimestre precedente ma in aumento rispetto al 39 per cento relativo allo scorso anno. La spesa in conto capitale da luglio a settembre è stata di 7,1 miliardi di dollari, contro gli 8,17 miliardi di dollari del trimestre precedente. Le azioni di Tsmc quotate a Taipei sono scese del 27,1 per cento nel 2022, rimbalzando di circa il 22 per cento nel 2023 e conferendo all'azienda un valore di mercato pari a 432,3 miliardi di dollari. (Cip)